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مباحث الشيخ زايد تكشف لغز سرقة السيارات عقب كسر زجاجها

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مصراوي Masrawy

مباحث الشيخ زايد تكشف لغز سرقة السيارات عقب كسر زجاجها

04:13 م الأحد 20 أغسطس 2017

مباحث الشيخ زايد تكشف لغز سرقة السيارات عقب كسر زجاجها

مديرية امن الجيزة

كتب - محمد شعبان:

ألقى ضباط مباحث الشيخ زايد، اليوم الأحد، القبض على عاطل، تخصص في سرقة السيارات.

وكشفت تحريات العقيد عمرو البرعي، مفتش مباحث أكتوبر، أن المتهم تخصص في سرقة السيارات بأسلوب كسر الزجاج، والاستيلاء على محتوياتها الداخلية أو متعلقات شخصية تخص مالكها.

وأعد الرائد محمد المسلمي، معاون مباحث قسم شرطة الشيخ زايد، خطة مُحكمة للإيقاع بالمتهم، وأمكن ضبطه بأحد الأكمنة، وأقر بارتكابه 3 وقائع مماثلة، وأرشد عن المسروقات.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء إبراهيم الديب، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إلى النيابة العامة للتحقيق.

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