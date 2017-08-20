الخارجية: تخفيض الفئة العمرية المستثناة من شرط تأشيرة دخول مواطني ليبيا 04:22 م الأحد 20 أغسطس 2017

السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية

القاهرة- (أ ش أ):صرح السفير خالد رزق مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج بأنه تقرر تخفيض الفئة العمرية المستثناة من شرط الحصول على التأشيرة المسبقة لكي تصبح أقل من 18 عاما وفوق 45 عاما بدلا من أقل من 18 عاما وفوق 50 عاما.وقال رزق، في تصريح له اليوم الأحد، إن هذا القرار يأتي في إطار سعي الحكومة المصرية لتسهيل إجراءات دخول الأشقاء الليبيين إلى مصر.

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