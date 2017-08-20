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وزيرالتعليم عن فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية: "استنوا كام يوم"

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مصراوي Masrawy

وزيرالتعليم عن فتح باب التقديم بالمدارس اليابانية: "استنوا كام يوم"

04:20 م الأحد 20 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محمد:

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه سيتم فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، بعد استلام المدارس من الهيئة العامة للأبنية التعليمية.

ورد الوزير على تساؤل الصحفيين حول موعد فتح باب التقديم للمدارس اليابانية، خلال حفل تخريج طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد الأحد، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، قائلًا: "استنوا كام يوم عقبال مانستلم المدارس بس".

ومن المقرر أن تبدأ الدراسة بالعام 2017/2018، بـ 28 مدرسة مصرية يابانية جديدة.​

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مصراوي Masrawy

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