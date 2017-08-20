​كرم جبر: تعيينات جديدة بمجالس إدارات الصحف القومية

كتبت- هاجر حسني:

أكد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، ضرورة إضافة الخبرات المالية والإدارية والاقتصادية للجمعيات العمومية للمؤسسات الصحفية القومية لتعيد المؤسسات إلى خارطة الإصلاح.

وأشار رئيس الوطنية للصحافة - في تصريح اليوم الأحد - إلى أنه لا نية لدى الهيئة لإلغاء الجمعيات العمومية، لافتاً إلى أن البرلمان يفضل إلغائها لتحل محلها الهيئة مع بعض الخبراء، لكنهم طالبوا بالإبقاء عليها، مشيراً إلى أنه التقى الدكتور علي عبدالعال ونقل له ذلك وأبدى استجابته.

كما شدد على أن الهيئة ليست لديها قدرات لإدارة جميع المؤسسات الصحفية القومية، قائلاً: "لو تدخلنا في الإدارة سنفقد سلطة المراقبة والمتابعة، وفي الوقت نفسه فهو لن يسمح بأن تكون الجمعيات العمومية صورية أو شكلية".

من جهة أخرى، أكد جبر أن الهيئة بصدد الانتهاء من تشكيل المعينين بمجالس إدارات المؤسسات القومية خلال الأيام القليلة القادمة ، لافتا إلى أن تشكيل مجلس الإدارة وفقاً للقانون من 12 عضواً، ٦ منتخبين و٦ معينين.

وأضاف رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن من بين المعينين في المجالس الحالية من خرجوا إلى المعاش أو كانوا مضافين بحكم منصبهم فخرجوا منه، فلابد من تغييرهم حتي يتم منح رؤساء التحرير الجدد في الإصدارات حقهم في التواجد بمجلس الإدارة ، ولإعادة ضخ دماء جديدة إلى أن يخرج القانون وتجرى الانتخابات.