إسماعيل يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة
إسماعيل يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة
04:12 م الأحد 20 أغسطس 2017
كتب- محمد غايات:
يلتقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بحضور رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني.
ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات المتعلقة بوزارة الطيران، فضلًا عن متابعة عملية سفر الحجاج لأداء مناسك الحج.
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