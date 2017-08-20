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إسماعيل يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

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مصراوي Masrawy

إسماعيل يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

04:12 م الأحد 20 أغسطس 2017

إسماعيل يلتقي وزير الطيران المدني لمتابعة نقل الحجاج إلى الأراضي المقدسة

كتب- محمد غايات:

يلتقي المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، شريف فتحي، وزير الطيران المدني، بحضور رئيس المنظمة الدولية للطيران المدني.

ومن المقرر أن يناقش الاجتماع، عددًا من الموضوعات المتعلقة بوزارة الطيران، فضلًا عن متابعة عملية سفر الحجاج لأداء مناسك الحج.

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