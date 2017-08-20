أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

تقرير مبدئي للأمم المتحدة يؤكد وقوع مذبحة فيشمال أفغانستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تقرير مبدئي للأمم المتحدة يؤكد وقوع مذبحة فيشمال أفغانستان

03:36 م الأحد 20 أغسطس 2017

تقرير مبدئي للأمم المتحدة يؤكد وقوع مذبحة فيشمال أفغانستان

الأمم المتحدة

كابول - (د ب أ):أكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في أفغانستان "يوناما" اليوم الأحد في تقرير مبدئي أن نحو 36 شخصا معظمهم مدنيون قد قتلوا في مذبحة في إقليم ساريبول شمالي أفغانستان في وقت سابق هذا الشهر .ووقعت المذبحة في 5 أغسطس بوادي ميرزا أولانج بمنطقة سياد ، حيث هاجم مسلحون من تنظيم داعش ومن طالبان قرية واستولوا على مراكز الأمن.وقال الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في أفغانستان ،تاداميتشي ياماموتو :"أدين هذا الاستهداف السافر للمدنيين ولأشخاص عاجزين عن القتال ، والذي ينتهك بوضوح القانون الدولي".وقالت بعثة يوناما إن ما لا يقل عن 18 شخصا ،من بينهم مدنيون وجنود من القوات الموالية للحكومة قد تعرضوا لإطلاق الرصاص عليهم من قبل المسلحين بينما كانوا يفرون من الوادي .وذكر التقرير أن "التقارير أفادت بأن آخرون، ومن بينهم امرأة، قد أطلق عليهم النار وهم يحاولون الفرار من القرية".وأشارت الأمم المتحدة إلى أنها لم تتوصل لأي دليل على أن أي شخص قد تعرض لقطع رأسه ، ولكن الأمر يتطلب المزيد من التحقيقات لحسم "اتهامات بأن الكراهية الطائفية كانت من عوامل جرائم القتل التي وقعت في ميرزا أولانج الذي يمثل المسلمون الشيعة معظم سكانه".وبعد يوم من السيطرة على القرية ، قال المسؤولون إن ما لا يقل عن 50 مدنيا قد قتلوا ، مع بقاء 25 آخرين في عداد المفقودين ، واحتمال أن المسلحين قد أسروهم.ورغم أن طالبان قد أعلنت مسؤوليتها عن الاستيلاء على القرية ، إلا أنها نفت أنها قتلت مدنيين أو أنها قاتلت بشكل مشترك مع داعش في المنطقة.وتعرضت أقلية هزارة العرقية ،ومعظمها من الشيعة، في أفغانستان مؤخرا لهجمات استهدفتها من قبل مسلحي داعش .ولقي 29 شخصا على الأقل حتفهم وأصيب 60 آخرون بعد أن اقتحم مسلحو داعش مسجدا للشيعة في هيرات غربي أفغانستان مطلع هذا الشهر.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الاسد يمانع إعادة فتح سفارات أجنبية قبل قطع صلتها مع "الارهابيين"

    أخبار

  • إسبانيا تعثر على 120 قنبلة غاز في منزل له صلة بالهجومين الإرهابيين

    أخبار

  • الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع في انفجار شرق البلاد

    أخبار

  • شرطة كتالونيا: مشتبه بتورطه في هجومي برشلونة وكامبريلس مازال طليقا

    أخبار

إعلان

18176b1aa0.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل

رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل

قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا