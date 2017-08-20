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حملات تموينية على مجازر وشوادر اللحوم بالفيوم

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مصراوي Masrawy

حملات تموينية على مجازر وشوادر اللحوم بالفيوم

04:19 م الأحد 20 أغسطس 2017

حملات تموينية على مجازر وشوادر اللحوم بالفيوم

الحملات على المجازر

الفيوم – حسين فتحي:

أصدر الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، توجيهاته لمدير عام الطب البيطري بوضع خطة عمل متكاملة، وتكثيف الحملات على اللحوم ومصنعاتها بدائرة المحافظة خلال فترة عيد الأضحى المبارك، للتأكد من سلامة المعروض من اللحوم للحفاظ على صحة المواطنين.

وأكد سامي، على ضرورة التنسيق والتعاون بين الإدارة العامة للمجازر، وقسم التفتيش على اللحوم، ومباحث ومديرية التموين، لتكثيف الحملات التموينية على الشوادر والأسواق والمجازر، وثلاجات حفظ اللحوم، على مدار الـ24 ساعة، مع تطبيق القانون بكل حزم على المخالفين ومن يقومون بالذبح في الشوارع وخارج المجازر الحكومية.

وكلف المحافظ، المهندس تامر سعيد سكرتير عام المحافظة المساعد، بمتابعة أعمال اللجان المرورية، التي يتم تكثيفها طوال فترة عيد الأضحى المبارك.

من جانبه، أشار الدكتور موسى سليمان مدير عام الطب البيطري بالفيوم، إلى أن المديرية وضعت خطة عمل متكاملة بجميع مجازر المحافظة، اعتبارًا من يوم الثلاثاء 29 أغسطس الجاري وحتى الاثنين 4 سبتمبر 2017.

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