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استعدادًا لعيد الأضحى.. 19 مجزرًا وغرفة عمليات ببيطري كفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

استعدادًا لعيد الأضحى.. 19 مجزرًا وغرفة عمليات ببيطري كفر الشيخ

04:16 م الأحد 20 أغسطس 2017

استعدادًا لعيد الأضحى.. 19 مجزرًا وغرفة عمليات ببيطري كفر الشيخ

أرشيفية

كفر الشيخ - إسلام عمار:

قرر الدكتور نشأت عبد الباري، مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، تحديد 19 مجزرًا على مستوى مدن ومراكز المحافظة، لذبح الأضاحي، وتشكيل غرفة عمليات رئيسية ومقرها ديوان عام المديرية، وإلغاء جميع الإجازات الخاصة بالأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، وعمل نوبتجيات خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأكد مدير عام الطب البيطري بكفر الشيخ، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه جرى التنسيق بين مديرية الطب البيطري، وإدارة المجازر، ومديرية ، لشن حملات مكثفة تستهدف شوادر ومحال عرض وبيع اللحوم والدواجن، للتأكد من صلاحية منتجاتها للاستهلاك الآدمي، وضبط وإعدام الفاسد منها حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين

وأشار إلى أن عملية التنسيق مع التموين تتضمن أيضًا شن حملات على جميع ثلاجات المجمدات، للتأكد من سلامة وتخزين وحفظ ومطابقة المجمدات للمواصفات القياسية، موضحًا أنه تقرر فتح المجازر المحددة المعلنة على مستوى المحافظة، طوال 24 ساعة، خلال أيام العيد، والذبح يكون على فترتين تحت إشراف مدير المجزر.

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