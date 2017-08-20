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تحرير أول محضر لحرق قش الأرز بالدقهلية.. والمحافظ: لن أتهاون مع المخالفين

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مصراوي Masrawy

تحرير أول محضر لحرق قش الأرز بالدقهلية.. والمحافظ: لن أتهاون مع المخالفين

04:16 م الأحد 20 أغسطس 2017

تحرير أول محضر لحرق قش الأرز بالدقهلية.. والمحافظ: لن أتهاون مع المخالفين

حرق قش الأرز - ارشيفيه

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، تحرير الإدارة الزراعية بمركز المنصورة، أول محضر مخالفة لحرق قش الأرز لأحد المزارعين بحوض الربوة بقرية ديبو عوام، على مساحة فدانين و5 قراريط.

وأكد المحافظ، في تصريحات صحفية، استمرار الرقابة على عمليات حرق القش والمتابعة الدائمة لعمليات كبسه وتدويره والتخلص الآمن من المخلفات الزراعية، مضيفًا أن المتابعة المستمرة ضرورية لمنع كل التعديات والمخالفات.

وشدد "الشعراوي" على اتخاذ جميع الإجراءات الحاسمة تجاه جميع المخالفين والمتقاعسين في تطبيق واتخاذ الإجراءات الرادعة، لمنع ظاهرة حرق قش الأرز، في سبيل تحقيق عدد من الأهداف التي تتمثل في الحفاظ على البيئة من التلوث، والحرص على سلامة صحة المواطنين، وتنفيذ القانون.

وقال المحافظ: "لا تسامح مع أحد في انتهاك القوانين ولابد من تطبيقها على الجميع.. لن أتهاون مع أي مخالف أو متقاعس أو مقصر أو متلاعب، ومن تثبت عليه أي منها، فالنيابة العامة هي الجهة المنوط بها التحقيق، لينال كل مسئول جزاءه العادل وفق القانون".

واشار محافظ الدقهلية إلى أن قش الأرز ثروة اقتصادية يجب استغلالها والاستفادة منها في العديد من الصناعات، والحفاظ على البيئة من التلوث والأمرض.

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