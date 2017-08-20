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إحالة اقتحام استراحات "الصحة" بسوهاج للنيابة

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مصراوي Masrawy

إحالة اقتحام استراحات "الصحة" بسوهاج للنيابة

04:07 م الأحد 20 أغسطس 2017

الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:أحال الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الأحد، واقعة تعدي مسئولي الشئون الإدارية بمديرية الصحة، وعضو التفتيش المالي والإداري بالديوان العام، على الاستراحات الخاصة بالمديرية، ومنها استراحة الدكتورة رفيدة سلطان، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، إلى النيابة العامة.وأكد محافظ سوهاج في تصريحات صحفية، احترام كافة قيادات المحافظة التنفيذية للقانون، قائلًا: "لا تستر على أي مخالفة مهما كانت، أو كان شخص مرتكبها".من جهته أدان مجلس نقابة الأطباء بسوهاج، الواقعة، مضيفًا في بيان له: "المجلس يؤكد قدسية وحرمة الحياة الخاصة واحترام القانون، الذي يؤكد على ذلك".وأضاف البيان أن المجلس من منطلق ما تعهد به من حماية حقوق الأطباء والدفاع عن كرامتهم، يعلن تضامنه الكامل مع الزملاء الأطباء الذين تم التعدي على حياتهم الخاصة، وعلى رأسهم الدكتورة وكيل وزارة الصحة بسوهاج في أي إجراء قانوني أو خطوات تصعيديه لمعاقبة المتسبب في ذلك".وتابع: "أننا كمصريين وأبناء لصعيد لا نقبل أو نتهاون في أي اعتداء على أي خصوصية أو حياة شخصية لأي من المصريين، ومن ضمنهم الزملاء والزميلات الأطباء".كانت لجنة من مسئولي الشئون الإدارية بمديرية الصحة وعضو من التفتيش المالي والإداري بديوان عام المحافظة، اقتحمت الأسبوع الماضي، الاستراحات الخاصة بمديرية الصحة في سوهاج بالقوة، بما فيهم استراحة وكيل وزارة الصحة بسوهاج، للتفتيش ورصد المخالفات داخل الاستراحات.

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