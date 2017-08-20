"مصراوي" داخل شقق العاصمة الجديدة.. تعرف على المواصفات والمساحات والأسعار

مصراوي Masrawy

كتبت- ندى الخولي:

وسط عمارات تحت الإنشاء، وعمال معلقون على "سقالات" يعملون منذ الساعات الأولى في الصباح، كان لـ"مصراوي" جولة بين العمارات السكنية التي تشيدها شركة "المقاولين العرب" في العاصمة الإدارية الجديدة.

البداية كانت على الدرجات الأولى لسلم العمارة رقم 18، حيث طلب المهندس أحمد درويش، أحد عمال المشروع، من العامل المعلق على السقالة في واجة العمارة، أن يحذر مرور فريق "مصراوي" لداخل العمارة، صعودًا للطابق الأول بعد الأرضي.

وسط العمال، تجولت كاميرا "مصراوي" لتصوير وحدات العمارة، سواء الجاهزة منها بعد انتهاء "تشطيبها" بالكامل، أو تلك التي لا تزال تحت العمل.

في الطابق الواحد 4 وحدات: اثنان على اليمين وأخرتان على اليسار. على اليمين كانت الوحدتان السكنيتان غير الجاهزتين للتسليم بلا أبواب، حيث تسقط أشعة الشمس مباشرة من خلال فتحات النوافذ على أكوام الرمل الذهبية الملقاه في الصالة، فتزيد من إضاءة الوحدة.

يزال العمل بالوحدات غير الجاهزة جارِ، وقال المهندس الذي اصطحب "مصراوي" في جولته: "مساحة الوحدة 150 مترًا، تفرقهما بعض الاختلافات في تقسيم الغرف وأماكن المطبخ والحمامات، بما يتناسب مع اختلاف الأذواق، والرغبة في إضفاء مزيد من الخصوصية من خلال فصل الغرف عن المطبخ والحمام الخارجي، أو النموذج الآخر الذي يمكن فيه فتح جدار المطبخ مباشرة على الصالة بجوار الحمام الخارجي".

قال المهندس: "لدينا 4 نماذج تشطيبات في الوحدات السكنية التي تُسلمها الشركة على المفتاح مباشرة للعميل، وبعض العمارات بها نماذج تشطيبات مختلفة، وبعضها الآخر موحد فيها نموذج التشطيب بصورة كربونية".

مساحات الوحدات في الـ44 عمارة التي تبنيها شركة "المقاولين العرب" في الحي السكني الثالث بالمجاور الثامنة بالعاصمة الإدارية الجديدة تتراوح ما بين "120 و150 و180 متر"، بحسب المهندس الذي أضاف وهو يتجول في أحد الوحدات الجاهزة: "جميع العمارات عبارة عن بدروم ودور أرضي و6 طوابق أو 7 طوابق متتالية، وجميع العمارات بها مصاعد كهربية "أسانسير".

يكمل المهندس حديثه بينما ينتقل من غرفة للثانية: "السيراميك تعاقدنا فيه مع عدة شركات كبرى للتشطيبات الداخلية في الصالة والمطبخ والحمامات، أما الغرف، فأرضياتها جميعا من الباركيه الحديث الذي لا يتأثر بالمياه أو الحرارة، وهو المتبع في تشطيبات "الكومباوندات" الحديثة في القاهرة الجديدة ومدينتي.

يشرح المهندس: "بعض الوحدات السيراميك فيها فاتح، والبعض الآخر بلون أغمق قليلًا، وذلك تلبية لجميع الأذواق، والمالك بمجرد استلامه مفتاح الوحدة يحق له التصرف بالكامل في التشطيبات الداخلية وأعمال الديكور، ولن يحتاج الساكن أي تعديلات لأن الشغل هنا عالي جدًا، ممكن فقط يضيف لمسات ديكور وإضاءة وأسقف معلقة ونقاشات إضافية وما إلى ذلك".

انتقلت كاميرا مصراوي، داخل الوحدات السكنية في الطابق الأول، بعض الوحدات كانت على "المحارة" لا تزال أكوام الرمال والأسمنت تملئ أرضها"، والبعض الآخر "جاهزة للتسليم على المفتاح"، على حد قول المهندس.

فتح المهندس لوحة كهرباء الوحدة الجاهزة، وقال: "هنا وصلات إنترنت واي فاي مجاني للعمارة كلها، تم تركيبها مع وصلات للتليفون الأرضي"، تسهيلًا على الشاري، وهو نمط جديد في المباني والوحدات في المدن العمرانية الجديدة، وخاصة "الكومباوندات".

كما أن جميع العمارات بها "سخانات شمسية" تخدم العمارة بالكامل، بحسب المهندس الذي قال "هنا بيت المستقبل.. هنا الحياة الهادئة المزودة بجميع الوسائل التكنولوجية العصرية".

ومن الحديث عن تشطيبات الوحدات في العمارات، إلى الحديث عن التشطيبات الخارجية للعمارات بشكل كامل، قال المهندس: "لدينا أيضا أربع نماذج تشطيبات خارجية لواجهات العمارات، واختلاف الواجهات ليس فقط في الألوان ولكن أيضًا من الناحية المعمارية".

أسعار الوحدات في الحي السكني في العاصمة الإدارية الجديدة، رفض المهندسون المشرفون على المشاريع فيها، التطرق إليها، وبعضهم اكتفى بقول "الأسعار تطرحها وزارة الإسكان، وأي حديث عن الأسعار هو من اختصاص رئيس جهاز المدينة، محمد عبد المقصود".

وبسؤال رئيس جهاز المدينة عن سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، رفض التصريح، وقال "من المقرر أن تعلنه الوزارة رسميًا خلال أسابيع".

بينما أكد مصدر مسؤول بهيئة المجتمعات العمرانية لـ"مصراوي"، أن الوزارة ستطرح سعر المتر في العاصمة الإدارية الجديدة، بزيادة 15% عن سعر المتر في المدن العمرانية الجديدة المجاورة "التجمع والرحاب ومدينتي"، وأضاف المصدر: "من المقرر أن يكون هناك عروض خاصة لأنظمة السداد الكاش سواء للوحدات أو الفيلات"، وهو ما يعني وصول سعر المتر في العاصمة الجديدة إلى نحو 8 أو 9 آلاف جنيه.

وأكد المصدر أن مساحات وحدات الحي السكني بالعاصمة الإدارية، تبدأ من ١٢٠ مترًا وحتى ١٨٠ مترًا، "ما يعني أن سعر الوحدة البالغ مساحتها 120 مترا يبلغ نحو مليون و80 ألف جنيه".

وأضاف المصدر- الذي فضل عدم الكشف عن هويته- عن أسعار الفيلات "بعض الشركات طرحت إعلانات ترويجية لمشروعاتها في العاصمة الإدارية الجديدة، من بينها أن سعر الفيلا الـ200 متر يبدأ من 3 مليون جنيه، ويرتفع تديرجيًا، ما يعني أن سعر المتر في حدود 15 ألف جنيه".