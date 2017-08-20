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طارق شوقي: الحياة يمكن أن تستمر بنظام تعليمي جديد "ماتخافوش"

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مصراوي Masrawy

طارق شوقي: الحياة يمكن أن تستمر بنظام تعليمي جديد "ماتخافوش"

04:06 م الأحد 20 أغسطس 2017

كتبت- ياسمين محمد:

أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن " تجربة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، أكبر دليل على أن الحياة يمكن أن تستمر بنظام تعليمي جديد فلا داعي للخوف"، مشيرًا إلى أنها تدل على اهتمام الدولة بالمتفوقين".


وأضاف "شوقي"، خلال كلمته بحفل تخريج طلاب مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا، المنعقد الأحد، بالمدينة التعليمية بالسادس من أكتوبر، أن الثروة البشرية في هي أكبر كنز يجب استثماره، قائلًا: "مش مقبول بعد كدا مانكونش في المراكز الأولى في أي تصنيف، ولا مانحصلش على جائزة في أي مسابقة نقدم فيها".

ولفت "شوقي"، إلى أن عدد مدارس المتفوقين حالياً (11) مدرسة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل حالياً على إنشاء (5) مدارس جديدة في الشرقية، وقنا، وبني سويف، والقليوبية، والإسماعيلية، تمهيدًا للوصول بهذا النوع من المدارس إلى مختلف محافظات مصر.

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن مدارس المتفوقين توفر فرص للطلاب للتفوق في العلوم والرياضيات والهندسة والتكنولوجيا، وتسعى الدولة لتوفير نفس الفرص لكل طفل في مصر وليس طلاب "STEM" فقط، وذلك بدايةً من خريف عام 2018.

وأشار الوزير، إلى أن الوزارة تعمل حالياً - أيضًا - على خلق نظام تعليمي ذا هوية مصرية يستمد صفاته من المدارس المتميزة المصرية مثل مدارس "STEM"، والمدارس اليابانية، ومدارس النيل.

وأكد "شوقي" أن بنك المعرفة سيكون جزءًا رئيسياً من النقلة التعليمية المرتقبة بدلًا من فكرة الكتاب المدرسي الموحد، مشيرًا إلى أن الوزارة تنظم حالياً مسابقات في العلوم والرباضيات، وتدرب المعلمين على طرق التدريس الحديثة.

وشدد وزير التربية والتعليم، على اهتمام الوزارة بإعادة القيم والأخلاق إلى المجتمع المصري، وليس فقط التعليم، مؤكدًا أن التعليم وحظه لا يكفي إذا لم يقترن بالتواضع والرحمة والعطاؤ والإيثار وغيرها من القيم والأخلاقيات.

وكرم الوزير، بعد ختام الكلمة، خريجي دفعتي 2015/ 2016 و 2016/ 2017، ومنحهم شهادات تقدير.

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