"الجامعات الخاصة": مقاعد شاغرة في بعض الجامعات بنسب متفاوتة
"الجامعات الخاصة": مقاعد شاغرة في بعض الجامعات بنسب متفاوتة
04:04 م الأحد 20 أغسطس 2017
المجلس الأعلى للجامعات الخاصة
كتبت- داليا شبل:
أعلن المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد، بدء الدراسة بكلية التجارة وإدارة الأعمال بجامعة الجيزة الجديدة، اعتبارًا من الفصل الدراسي الأول للعام 2017/2018، جاء ذلك طبقا للقرار الوزاري رقم 3154.
وحدد المجلس أعداد القبول بالكلية سنويا على أن تكون 400 طالبًا وطالبة.
كما أعلن المجلس، خلال الاجتماع الشهري بجامعة فاروس بالإسكندرية، عن بدء الدراسة بكلية العلاج الطبيعي بجامعة حورس اعتبارا من الفصل الدراسي الاول للعام 2017/2018، وذلك طبقا القرار الوزاري رقم 3155.
وحدد المجلس أعداد القبول بالكلية سنويا على أن تكون 250 طالب.
وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي –في بيان لها- إن الدكتور عز الدين أبو ستيت، قد استعرض في بداية الجلسة، إحصائيات تنسيق القبول بالجامعات الخاصة والأهلية للعام الأكاديمي 2017/2018، حيث أشار إلى وجود مقاعد شاغرة في بعض الكليات بالجامعات الخاصة بنسب متفاوتة.
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