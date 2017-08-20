"الجامعات الخاصة": إجراء فحص فيروس "C" على جميع الطلاب المستجدين

كتبت- داليا شبل:

قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، إجراء فحص فيروس "C" على جميع الطلاب المستجدين ضمن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بكافة الجامعات الخاصة.

وقالت وزارة التعليم العالي، في بيان لها، الأحد، إن الدكتور حسام عبد الغفار الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية، أشار إلى قرار مجلس الوزراء بالشراء المركزي الموحد لاحتياجات المستشفيات الجامعية.

ودعا الأمين العام المساعد للمستشفيات الجامعية، الجامعات الخاصة للانضمام للجنة الموحدة لشراء احتياجات المستشفيات الجامعية واحتياجات الكليات الطبية، وهو الأمر الذي يعود بالنفع على أسعار تلك المستلزمات ووضع معايير جودة محددة لتلك المستلزمات تمهيدا لخلق صناعة وطنية في مجال مستلزمات المستشفيات الجامعية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد، بجامعة فاروس بالإسكندرية.