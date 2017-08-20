"إسماعيل" يوجه وزيري الصحة والمالية بسرعة الانتهاء من "التأمين الصحي الشامل"

كتب- محمد غايات:

اجتمع المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، الأحد، مع وزيري الصحة والمالية، لبحث الموقف الحالي للمسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحي الشامل، والذي ياتي في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة للنهوض بمستوى معيشة المواطنين، وتوفير خدمة صحية متميزة بما يضمن تطبيق آلية رقابة فعالة على جودة تلك الخدمات والارتقاء بها، وفقًا لأحدث المعايير المتعارف عليها دولياً.

ووجه إسماعيل، وزيري الصحة والمالية، بسرعة الانتهاء من الملاحظات النهائية، مشددًا على أهمية استكمال ما يلزم، تمهيدًا للموافقة على مشروع القانون في صورته النهائية، واستكمال الإجراءات القانونية لاستصداره في أقرب فرصة.

وتم خلال الاجتماع، استعراض تقرير يتضمن كافة الإجراءات والخطوات التي تم اتخاذها في إطار إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم بحث عددًا من الملاحظات المرتبطة بالدراسات الإكتوارية، فضلًا عن بحث عدد من المقترحات الخاصة بتطبيق القانون عملياً.