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​مصدر بـ"التعليم" يرجح بدء الدراسة 16 سبتمبر المقبل

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مصراوي Masrawy

​مصدر بـ"التعليم" يرجح بدء الدراسة 16 سبتمبر المقبل

03:53 م الأحد 20 أغسطس 2017

وزارة التربية والتعليم

كتبت- ياسمين محمد:

قال مصدر مطلع داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، إن موعد بدء الدراسة لم يتحدد رسميًا حتى الآن، لكنه من المرجح أن يكون مع الجامعات يوم 16 سبتمبر المقبل.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"مصراوي"، الأحد، إلى انعقاد اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي، الخميس المقبل، لإعلان الموعد رسميًا.

وأوضح المصدر، أن المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي منوط به تحديد موعد بدء الدراسة، والخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، و إبداء رأيه في قرارات الوزير الأخيرة الخاصة بإلغاء الشهادة الابتدائية، ورفع مادتي الحاسب الآلى والرسم من المجموع، و اعتبار الميد تيرم امتحانا تجريبيا فقط ولا يضاف للمجموع.

وكان المجلس الأعلى للجامعات، قد حدد موعد بدء الدراسة بالجامعات يوم 16 سبتمبر المقبل.

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مصراوي Masrawy

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