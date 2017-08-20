"الأعلى للجامعات الخاصة": مقعد إضافي مقابل كل منحة مجانية

كتبت- داليا شبل:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن موافقة المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، منح كل جامعة خاصة أو أهلية مقعد إضافي مقابل كل منحة مجانية على ألا تزيد تلك النسبة عن 5% من العدد الاجمالي المقرر لكل كلية، وربط أي زيادة لأعداد الطلاب لكل جامعة بمعايير الجودة والاعتماد.

جاء ذلك خلال الاجتماع الشهري للمجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية، اليوم الأحد، بجامعة فاروس بالإسكندرية.

على صعيد آخر، قالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان لها، الأحد، أن المجلس أحيط علما بقرار رئيس الجمهورية رقم 365 لسنة 2017 بتشكيل لجنة عليا لمعاونة مجلس الجامعات الخاصة والأهلية في متابعة وضمان جودة التعليم الجامعي الخاص وفقا لمعايير الجودة العالمية.