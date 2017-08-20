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160 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم

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مصراوي Masrawy

160 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم

04:01 م الأحد 20 أغسطس 2017

160 ساحة لأداء صلاة عيد الأضحى بالفيوم

الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم

الفيوم – حسين فتحي:

قال الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم: "إن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الأوقاف، خصصت 160 ساحة لأداء شعائر صلاة عيد الأضحى المبارك للعام الحالي 1438هـ/2017م، على مستوى مراكز وأحياء وقرى المحافظة، لاستيعاب آلاف المصلين الذين سيؤدون الصلاة، كما جرى إعداد كشوف بأسماء الخطباء الأساسيين والاحتياطيين".

وأضاف محافظ الفيوم، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد، أنه تم تخصيص وتجهيز العشرات من الساحات الفرعية في مدن وقرى المحافظة، مؤكدًا أن جميعها مجهزة وتابعة لمديرية الأوقاف.

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