أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال تنفيذ المدينة الحرفية بحوش عيسى

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال تنفيذ المدينة الحرفية بحوش عيسى

03:50 م الأحد 20 أغسطس 2017

  • عرض 8 صورة

    324e137d81.jpg

  • عرض 8 صورة

    2fc657b537.jpg

  • عرض 8 صورة

    705adb53a9.jpg

  • عرض 8 صورة

    2017_8_20_15_50_15_764.jpg

  • عرض 8 صورة

    b4f5be5d15.jpg

  • عرض 8 صورة

    6697622222.jpg

  • عرض 8 صورة

    54f21c757d.jpg

  • عرض 8 صورة

    2d613604c4.jpg

إعادة الألبوم

بالمستندات.. بلاغان يتهمان محافظ الغربية بالاستيلاء على المال العام

الألبوم التالى

بالمستندات.. بلاغان يتهمان محافظ الغربية بالاستيلاء على المال العام

البحيرة – أحمد نصرة:

تفقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بالمدينة الحرفية، بمركز حوش عيسى، والتي تنفذها هيئة التعاونيات والبناء بوزارة الإسكان، وهي عبارة عن إقامة عدد 7 عمارات سكنية، بالإضافة الى 68 ورشة للصناعات الخفيفة.

ووجهت المحافظ، بسرعة العمل للانتهاء من إقامة المدينة الصناعية الحرفية، حتى يتم الاستفادة منها وتحقيق الغرض في توفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات، كما وجهت بتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الجاد بالمنطقة الصناعية.

كما تفقدت عبده، مصنع نيوهوب، وهو أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف بالبحيرة باستثمارات صينية على مساحة 25 ألف م2 بالمنطقة الصناعية، ينتج 600 طن علف يوميًا من أعلاف الدواجن والحيوانات والتسمين، ومن المنتظر افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل تزامنًا مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محافظ البحيرة: علاج 57 ألف مريض بفيروس "سي"

    أخبار

  • محافظ البحيرة: نفاضل بين عروض المكاتب الاستشارية لتطوير رشيد

    أخبار

  • محافظ البحيرة تخاطب "الوزراء" لإطلاق اسم شهيد على مدرسة بمسقط رأسه

    أخبار

  • بالصور.. مغادرة الفوج الأخير من حجاج الجمعيات في البحيرة

    أخبار

إعلان

fc74d7b9bb.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل

رغم إحالته للجنايات بتهمة القتل العمد.. محامي شقيق كهربا: أركان الإعدام لم تكتمل

قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

قطر تنفي رفضها السماح للطائرات السعودية بنقل حجاجها من الدوحة

أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

أمريكا وكوريا الجنوبية تبدآن تدريبات عسكرية مشتركة

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا

اليوم.. ترامب يعلن عن استراتيجية أمريكا في جنوب آسيا