بالصور.. محافظ البحيرة تتفقد أعمال تنفيذ المدينة الحرفية بحوش عيسى

البحيرة – أحمد نصرة:

تفقدت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، اليوم الأحد، الأعمال الجارية بالمدينة الحرفية، بمركز حوش عيسى، والتي تنفذها هيئة التعاونيات والبناء بوزارة الإسكان، وهي عبارة عن إقامة عدد 7 عمارات سكنية، بالإضافة الى 68 ورشة للصناعات الخفيفة.

ووجهت المحافظ، بسرعة العمل للانتهاء من إقامة المدينة الصناعية الحرفية، حتى يتم الاستفادة منها وتحقيق الغرض في توفير فرص عمل وزيادة الاستثمارات، كما وجهت بتذليل كافة العقبات أمام الاستثمار الجاد بالمنطقة الصناعية.

كما تفقدت عبده، مصنع نيوهوب، وهو أكبر مصنع لإنتاج الأعلاف بالبحيرة باستثمارات صينية على مساحة 25 ألف م2 بالمنطقة الصناعية، ينتج 600 طن علف يوميًا من أعلاف الدواجن والحيوانات والتسمين، ومن المنتظر افتتاحه خلال شهر سبتمبر المقبل تزامنًا مع احتفالات محافظة البحيرة بعيدها القومي.