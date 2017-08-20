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ضبط 274 قضية تموينية خلال حملات مكبرة بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

ضبط 274 قضية تموينية خلال حملات مكبرة بالدقهلية

03:46 م الأحد 20 أغسطس 2017

ضبط 274 قضية تموينية خلال حملات مكبرة بالدقهلية

حملات

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الأحد، ضبط 274 قضية تموينية، ومصادرة 4 طن دقيق مدعم و3500 لتر بنزين وسولار، و46366 منتج مغشوش تجاريًا، خلال أسبوع.

وشدد المحافظ، على ضرورة المتابعة المستمرة، وإحالة جميع القضايا إلى النيابة لإعمال شئونها، مع ضرورة بذل المزيد من الجهود للحفاظ على أموال الدولة ومكافحة تهريب السلع المدعمة ومحاربة معدومي الضمير، الذين يتاجرون بقوت المواطنين، وتوفير كافة السلع للمواطنين، خاصة السلع التموينية والغذائية والطبية.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية، عقب اطلاعه على التقرير المقدَّم من العقيد عبد الحميد الصيرفي، مدير مباحث التموين، بشأن الحملات التي شنتها الإدارة خلال الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن ضبط العديد من القضايا في جميع المجالات.

وضبطت حملات التموين، 4 طن مقررات تموينية، و6000 رغيف، و124 بطاقة تموينية محظور تجميعها، و165 أسطوانة بوتاجاز، و144 قضية عدم الإعلان عن التسعيرة، و53 منشأة بدون ترخيص، و20 قضية بيع بأزيد من السعر، بالإضافة إلى 20 قضية خاصة بأنفلونزا الطيور.

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