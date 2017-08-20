الأرصاد: انتهاء فصل الصيف منتصف سبتمبر المقبل (فيديو)

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أعلن أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض الرطوبة تدريجيا بدءً من منتصف شهر سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء فصل الصيف.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، عبر فضائية "TEN": "شهر أغسطس يتميز بالرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة، لكن درجات الحرارة في القاهرة لم تتعدى 37 درجة خلال الشهر، والرطوبة المرتفعة سبب شعورنا بالحر الشديد".

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يذكر أن درجة الحرارة سجلت، اليوم، بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 27، والإسكندرية 31 والصغرى 23، ومطروح 31 والصغرى 23، الأقصر41 والصغرى 28، أسوان 42 والصغرى 30.