أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. التحرير

الأرصاد: انتهاء فصل الصيف منتصف سبتمبر المقبل (فيديو)

Google+ Print
الأرصاد: انتهاء فصل الصيف منتصف سبتمبر المقبل (فيديو) الأرصاد: انتهاء فصل الصيف منتصف سبتمبر المقبل (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

أعلن أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، عن انخفاض الرطوبة تدريجيا بدءً من منتصف شهر سبتمبر المقبل، وهو موعد انتهاء فصل الصيف.

وأضاف عبد العال، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، عبر فضائية "TEN": "شهر أغسطس يتميز بالرطوبة العالية وارتفاع درجات الحرارة، لكن درجات الحرارة في القاهرة لم تتعدى 37 درجة خلال الشهر، والرطوبة المرتفعة سبب شعورنا بالحر الشديد".

شاهد أيضا

يذكر أن درجة الحرارة سجلت، اليوم، بالقاهرة العظمى 36 والصغرى 27، والإسكندرية 31 والصغرى 23، ومطروح 31 والصغرى 23، الأقصر41 والصغرى 28، أسوان 42 والصغرى 30.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
أول فيديو لعودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج

أول فيديو لعودة العمل داخل مصانع الغزل والنسيج

برشلونة يفتتح مشواره في الـ«لاليجا» بفوز سهل على بيتيس (فيديو)

برشلونة يفتتح مشواره في الـ«لاليجا» بفوز سهل على بيتيس (فيديو)

بالفيديو..ننشر أقوال متهم بسرقة 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

بالفيديو..ننشر أقوال متهم بسرقة 5 ملايين جنيه من سيارة نقل أموال بمدينة نصر

بالفيديو- وزير التموين: رفعت السعيد رجل وطني عظيم رغم اختلافي معه

بالفيديو- وزير التموين: رفعت السعيد رجل وطني عظيم رغم اختلافي معه