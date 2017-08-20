السكة الحديد: الحجز بالرقم القومي لمحاربة السوق السوداء

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أعلن رضا أبو هرجة، المتحدث باسم هيئة السكة الحديد، عن استعداد الهيئة لاستقبال عيد الأضحى، واتخاذها كل التدابير.

وقال أبو هرجة، خلال مداخلة هاتفية، اليوم الأحد، ببرنامج "صباحك مصري"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، إنه تم زيادة عدد المقاعد لأول مرة إلى 170 ألف مقعد خلال فترة العيد.

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وذكر أنه سيتم الحجز عبر موقع الهيئة من خلال الإنترنت باستخدام الفيزا كارت، دون الحاجة للحضور إلى محطات القطارات الرئيسية، مضيفا أنه سيتم محاربة السوق السوداء باستخدام بطاقة الرقم القومي للحجز عبر الشبايبك، وسيكون لكل مواطن 4 تذاكر كحد أقصى.