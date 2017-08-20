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صلاح عيسى: خسائر إضراب عمال المحلة وصلت إلى 50 مليون جنيه

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صلاح عيسى: خسائر إضراب عمال المحلة وصلت إلى 50 مليون جنيه صلاح عيسى: خسائر إضراب عمال المحلة وصلت إلى 50 مليون جنيه

التحرير

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اعترض النائب صلاح عيسى، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على إضراب عمال شركة غزل المحلة للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية 10% وحافز الإنتاج، مضيفا أن خسائر الشركة حتى الآن وصلت إلى 50 مليون جنيه، وهذا عبء على الدولة.

وأوضح عيسى، فى تصريح لـ«التحرير» أن المطالبة بالحقوق تكون عبر قنوات شرعية، سواء بالتواصل مع اتحاد العمال، أو إدارة الشركة، أو نواب المحافظة، لكن ما حدث من تعطيل الإنتاج وتسبب عنه خسائر لا يجوز إطلاقًا، متسائلا: «كيف ستدفع إدارة الشركة علاوات وهناك خسائر كبيرة وتعطيل للإنتاج مستمر؟!».

وتابع: «إذا أراد العمال أن يأخذوا حقوقهم فلتكن بالأصول، وهذا ما يحدث في أغلب دول العالم وليس بالإضراب الكلي، وتحميل الدولة خسائر مالية كبيرة، وكذلك مرتبات العاملين المضربين، وماعرفش هما عايزين إيه، وطلباتهم إيه، إنت مش عايز تشتغل وعايز علاوة وحافز إنتاج؟!».

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وناشد عضو القوى العاملة بمجلس النواب، كل القيادات العمالية أن يعودوا للعمل والإنتاج، وبعدها يطالبون بحقوقهم ونحن سنكون معهم، شرط ذلك رفع الإنتاج وتحسين الأداء، وليس عمل إضراب وتعطيل إنتاج يحمل الدولة أعباء وهذا مرفوض تماما.

وأكد النائب أنه لا أحد فوق القانون، وناشد العمال الحفاظ على الآلات في الشركة وعدم التخريب، وكل من يقوم بالتخريب يحاسب، والذي يتحمل الخسارة المتسبب فيها، لافتًا إلى أنه لا يعلم شيئًا عن تواصل لجنة القوى العاملة بالبرلمان من عدمه مع عمال غزل المحلة، مطالبا نواب المحافظة وهيئة مكتب اللجنة بأن يتواصلوا مع العمال لإنهاء إضرابهم ويكونوا حلقة الوصل مع المسئولين.

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التحرير

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