مستندات| استيلاء مسؤولين بالغربية على مليوني جنيه من صناديق المواقف

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك



- المركزى للمحاسبات: وزعوا أموال "الصناديق الخاصة" على أنفسهم بالمخالفة للقانون

- السكرتير العام السابق والمدير التنفيذي تحصلا على 48%.. والسكرتير المساعد 15%.. وتركوا المشروع "طرنشات"

- الأموال العامة تفتح تحقيقات ضد محافظ الغربية ومدير الشؤون القانونية بتهم إهدار المال العام

كشفت تقارير صادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات بقطاع الغربية، عن استيلاء مسؤولين سابقين بالمحافظة على نحو مليوني جنيه من أموال صناديق تابعة لمشروع إدارة المواقف.

وأكد التقرير رقم 215 -حصلت "التحرير" على نسخة منه- أن المسؤولين تربحوا مبلغا قدره مليونا و70 ألفا و821 جنيها خلال الفترة من يوليو 2013 حتى أبريل 2015 من حسابات موارد مشروع الصناديق الخاصة بالمشروع، وهو ما ترتب عليه استنزاف المال العام.





ورغم قرار المحافظ رقم 1554لسنة 2000، واللائحة القانونية الخاصة بالمشروع التي تقضي بصرف حوافز للعاملين من إيرادات الصناديق الخاصة بمشروع المواقف من خلال الزيادات الفائضة عن احتياج المشروع من مصروفات وخدمات، فإن المسؤولين -من بينهم السكرتير العام والمساعد سابقا والمدير التنفيذي للمشروع- وعدد من المسؤولين حصلوا على مبالغ مالية دون وجه حق من خلال إقرار زيادات مزعومة، رغم أن المواقف كانت في أمس الحاجة لمصروفات ونفقات.





شاهد أيضا

تقرير الإدارة المركزية للرقابة المالية، أشار إلى أن المسؤولين السابقين بالمحافظة والقائمين على المشروع استولوا على المبالغ تزامنا مع تدني مستوى الخدمات بالموقف منها عدم توصيل مبنى إدارة المواقف والإنشاءات ودورات المياه العمومية بشبكة الصرف الصحي، والاعتماد على الطرنشات، ما ترتب عليه آثار سلبية وتحميل مصروفات المشروع مبالغ كبيرة تتمثل في قيمة نزح وكسح الطرنشات يوميا، وإمداد المباني والمظلات بوصلات كهربائية عن طريق "ماكينة ديزل" دون توصيلها من خلال شركة الكهرباء حتى تاريخ صدور التقرير، كما أن إيرادات المشروع بلغت خلال العام المالي 2013/2014 نحو 11 مليونا و112 ألفا و206 جنيهات.





وتقدم أحمد صلاح زيدان، المحامي بالاستئناف العالي ومجلس الدولة، اليوم الأحد، ببلاغ إلى المحامي العام الأول لنيابات الأموال العامة -حمل رقم 71 لسنة 2017 أموال عامة- اتهم المحافظ والسكرتير العام ومدير الشؤون القانونية ومدير مشروع المواقف، بصفتهم، بمخالفة أحكام لائحة المشروع، لتعظيم الحوافز المنصرفه للعاملين، ما أضر عمديا بالصالح العام.





وأكد "زيدان"، في تصريحات لـ"التحرير"، أن إدارة الحسابات بالمحافظة عرضت مذكرة، وافق عليها المحافظ الحالي، تم بموجبها إعادة توزيع النسب المقررة لحساب مشروع المواقف لصالح المسؤولين بالمخالفة، لافتا إلى عدم قانونية اللائحة التي يتم الصرف بها، ما يمثل إهدارا للمال العام والإضرار بمصالح المواطنين، ويستلزم العقوبة الجنائية، حسب قوله.

من جانبه، قال اللواء محمد دبور، المدير التنفيذي الحالي للمشروع، إن 5% هي النسبة المخصصة للمسؤولين بالمحافظة من الزيادات عن المستهدف (20% للمحافظ، 20% السكرتير العام، 20% المدير التنفيذي، 15% نقابة العاملين في النقل البري، ورؤساء المدنا والأحياء واللجان المحلية)، وتحصل إدارة المرور على 95%.

وأكد "دبور"، في تصريحات لـ"التحرير" أن راتبه الشهري هو 1600 جنيه فقط، مؤكدا "من غير النسب دي ماحدش هيشتغل"، حسب وصفه.

وأمر المحامي العام لنيابات الأموال العامة بطنطا، بفتح تحقيق عاجل في الواقعة، وإثبات المستندات في محاضر رسمية، تمهيدا لاستدعاء المذكورين في البلاغ لسماع أقوالهم.