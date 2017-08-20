ترحيب برلماني بعودة الجماهير للملاعب بعد تطبيق اشتراطات النيابة العامة

التحرير

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رحب عدد من نواب البرلمان بفكرة عودة الجماهير للمدرجات بالملاعب بعد تطبيق اشتراطات النيابة العامة التى تمثل ضمانة كبيرة لاستمرار تواجد الجماهير بالمدرجات، وتهدف إلى حمايتهم بالمقام الأول، لافتين إلى أن الجهات الأمنية لا تتعامل مع القرارات الهامة بشكل شفوي.

وقال النائب رضا البلتاجي، عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الموافقة الشفوية من الجهات الأمنية غير كافية لعودة الجماهير للمدرجات بالملاعب، إلا إذا كانت عبارة عن «جس نبض»، مشيرًا إلى أن الأجواء أصبحت مناسبة لعودتهم للملاعب مرة أخرى.

وأضاف البلتاجي، فى تصريح لـ«التحرير» أن الأوضاع الحالية ملائمة لعودة الجماهير للمدرجات بشرط تطبيق اشتراطات النيابة العامة، وتفعيل قانون الرياضة على الجميع دون استثناء، لافتًا إلى أن العقوبات الموجودة بقانون الرياضة كافية لردع أي فرد تسول له نفسه الخروج عن القانون.

وأشار عضو لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب إلى أن ضرورة البعد عن توازنات الانتخابات، ويكون اتحاد الكرة أكثر حزما وحسمًا، ويطبق القانون الجميع.

بينما علق النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على قرار عودة الجماهير للمدرجات خلال الموسم المقبل بعد موافقة الجهات الأمنية الشفوية على ذلك، قائلًا: «الجهات الأمنية لا تتعامل بشكل شفوى، فهم ملتزمون بشكل كبير جدًا، ويوجد عدة اشتراطات وضعتها النيابة العامة للسماح بعودة الجماهير للملاعب مرة أخرى».

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وأضاف حسين، فى تصريح لـ«التحرير» أنه فى حال توافر اشترطات النيابة العامة فى الملاعب ستتم الموافقة على عودة الجماهير للمدرجات، أما إذا لم تتوافر تلك الشروط فلن يسمح بأى شكل لهم بالعودة مرة أخرى، وفى كل الأحوال فى حالة تطبيق هذه الشروط سيعود بالنفع والأمان على المنظومة الرياضية بالكامل.

وأوضح وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب أن الشروط التى وضعتها النيابة العامة تمثل ضمانة كبيرة لاستمرار تواجد الجماهير بالمدرجات، خاصة أنها تهدف إلى حمايتهم بالمقام الأول من خلال تزويد الملاعب بكاميرات المراقبة والتفتيش المحكم على البوابات قبل دخول الاستاد.

يذكر أن مصادر مسؤولة باتحاد كرة القدم برئاسة هانى أبوريدة، تلقوا موافقات شفوية من الجهات الأمنية بعودة الجماهير من بداية الموسم المقبل.

وغابت الجماهير عن المدرجات بالملاعب بعد كارثة وفاة 72 مشجعا باستاد بورسعيد، وذلك منذ أكثر ما يزيد عن 5 أعوام، وهي الأحداث التي عرفت بـ«مذبحة بورسعيد».

وتمثلت اشتراطات النيابة العامة للموافقة على عودة الجماهير للملاعب فى «تزويد كافة الملاعب الرياضية بكاميرات مراقبة والتحقق من كفاءتها، والاستعانة فى تأمين دخول الملاعب ببوابات كاشفة للمعادن والمواد الخطرة على نفقة الأندية، والإيقاف الفورى لأساليب التأمين القائمة بإبقاء المشجعين بالمدرجات لفترات طويلة ووضع خطة بديلة على ذلك فى المدرجات فى حالات الطوارئ من نشر لوحات إرشادية لأماكن الخروج وإخلاء الجماهير، ووضع قواعد صارمة لتحكم الملاعب الرياضية تلتزم بها كافة الأندية على نحو يكفل إنهاء كافة الظواهر السلبية فى الملاعب فى حيازة واستعمال الألعاب النارية والمواد المفرقعة والسباب، وتخصيص مجموعة من العاملين باتحاد الكرة يرتدون زيا مميزا أو بوضع علامة على الذراع تبين تبعيتهم للجبلاية للمشاركة فى تنظيم دخول الجماهير، والتنسيق مع رؤساء مجالس الأندية لخفض قيمة تذاكر الدرجة الثالثة التى تشكل القاعدة العريضة من جماهير الألتراس، التى تدعى ارتفاع قيمة التذاكر، ودعوة رؤساء مجالس إدارات الأندية لعقد لقاءات متكررة مع جماهيرها من الألتراس وخاصة قبل إقامة المباريات لوضع ميثاق عمل بينها يحقق الالتزام بالتشجيع المثالى وعدم الخروج عن الروح الرياضية، وترشيح مجموعة من مشجعى الألتراس المؤثرين فى صفوف جماهيرهم للمشاركة فى عملية تنظيم الدخول والتواجد فى المدرجات مع ارتداء زى يميزهم، ودراسة مدى إمكانية إنشاء سور شبكى دائرى داخل المدرجات والتى تخصص للتواجد الأمنى، وتقوية الفواصل وزيادة ارتفاعها بين المدرجات فى مواجهة الجماهير من القفز لدرجة أخرى».