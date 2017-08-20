بدء إزالة عشوائيات «منشية الفؤاد» بكفر الشيخ (صور)

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أصدر اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، قرارا بإزالة 25 حالة من العشوائيات، بمنطقة منشية فؤاد البحرية، بجانب خط سكة حديد مصر، بحي شرق كفر الشيخ.

وتابع نصر أعمال الإزالة موجها بتوفير كافة الخدمات والمرافق للأسر التي تم نقلها، وتشجيع باق الأسر لحذوا حذو ذويهم ليتم إزالة تلك المنطقة العشوائية بالكامل.

وكلف مدير أمن كفر الشيخ بتجهيز التشكيلات الأمنية بجانب القيادات، والإشراف الكامل على أعمال الإزالة، وتوفير الحماية الأمنية لفريق العمل من الوحدة المحلية بكفر الشيخ، وكذلك المحافظة على المعدات والسيارات.

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وبدأت أعمال الإزالة، وتم نقل الأسر والأثاثات الخاصة بهم إلى مقرهم الجديد بمنشية فؤاد الجديدة بغرب كفر الشيخ.









