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جليلة عثمان: اتفاق بين نواب المحلة ورئيس الغزل علي صرف العلاوة مع إنهاء الإضراب

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جليلة عثمان: اتفاق بين نواب المحلة ورئيس الغزل علي صرف العلاوة مع إنهاء الإضراب جليلة عثمان: اتفاق بين نواب المحلة ورئيس الغزل علي صرف العلاوة مع إنهاء الإضراب

التحرير

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كشفت النائبة جليلة عثمان، عضو لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أن نواب دائرة المحلة اجتمعوا مساء أمس مع رئيس مجلس إدارة الغزل والنسيج، واتفقوا علي صرف العلاوة الاجتماعية 10%، وسيتم النظر في باقي مطالب عمال الغزل المضربين تدريجيا من رفع بدل الغذاء وصرف حافز الإنتاج، وترقية العمال المستحقين، في أول اجتماع لمجلس الإدارة، مع إنهاء الإضراب والعودة للعمل والإنتاج ابتداءً من اليوم الأحد.

وأكدت عثمان، فى تصريح لـ«التحرير» أن الإضراب مشروع ووسيلة للاعتراض لأخذ حقوقهم، مضيفة أن الخسائر التي حدثت خلال الأيام الماضية بسبب عدم علاج الأزمة سريعا، ولم يكن هناك أحد يسمع للعمال لتحقيق مطالبهم، وبالتالي فالازمة تفاقمت بسببهم، لأنه منوط بالإدارة أن تبحث مشاكل العمال، وسبب الكوارث في أننا لانواجه الأزمات سريعا.

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وتابعت: «مصر في ظروف استثنائية صعبة والعمال محقون في مطالبهم ومن الممكن تدخل عناصر مندسة لتحويلها لصراع لتنفيذ مخططاتهم، والعمال لديهم وعي ولن يسمحوا أن يكونوا أداة في يد أحد للتخريب، موضحة أن تأخر علاج الأزمة هو السبب في انضمام عناصر شريرة».

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التحرير

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