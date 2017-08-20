نقابة الغزل والنسيج تعلن فض إضراب عمال المحلة

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أعلن عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، عن فض عمال شركة غزل المحلة الإضراب عن العمل، وعادت عجلة الإنتاج للدوران.

وأضاف عبد الفتاح إبراهيم فى بيان صحفى له اليوم أن العمال أسندوا إلى النقابة العامة مهمة التفاوض مع الحكومة حول مطالبهم المادية، مضيفا أن النقابة ستواصل اجتماعاتها مع مسئولى الحكومة لحسم هذه المطالب.

وأعلن عمال شركة غزل المحلة إضرابهم عن العمل بداية 6 أغسطس الجاري، مؤكدين عدم إنهائهم الإضراب إلا بعد تنفيذ مطالبهم، التي تتمثل في صرف العلاوة التي أقرها البرلمان لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية ورفع قيمة بدل الغذاء، تناسبًا مع الأسعار الحالية، وصرف قيمة الـ12 شهرًا أرباحًا التي أعلن عنها وزير قطاع الأعمال.

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وذكر الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والقطن والملابس، في تصريحات له أن إضراب عمال شركة غزل المحلة عن العمل، يكلف الشركة خسائر مالية يومية تصل إلى 3 ملايين جنيه، لافتًا إلى أن أجور العمال الشهرية تصل إلى 55 مليون جنيه، رغم عدم تحقيق الشركة إيرادات تغطيها، وأن إجمالي راتب كل عامل بالشركة يصل إلى 45 ألف جنيه سنويا، بالإضافة إلى تصريحاته التي كررها عن وجود أن هناك بدائل واقتراحات أخرى لتعويض عمل غزل المحلة عن العلاوة، مشيرًا إلى أن عمال غزل المحلة شرفاء وقلة مندسة هي من تعطل العمل.

يُشار إلى أن المادة الأولى من القانون الذي نُشِر بالجريدة الرسمية الخاص بعلاوة غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، تنص على أن يُمنَح جميع العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية اعتبارا من أول يوليو 2016 علاوة شهرية بنسبة 10% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2016 أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، بحد أدنى 65 جنيها وبحد أقصى 120 جنيها، وتعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الأساسي للعامل، وتضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2016.