ميناء دمياط يصدّر 8 آلاف طن رمل زجاجي وفوسفات

دمياط – محمد إبراهيم:

شهد ميناء دمياط نشاطًا ملحوظًا في حركة الصادر، اليوم الأحد، بعدما انتهى مسئولو القطاع من تصدير 6610 أطنان فوسفات، و3300 طن مولاس، و2890 طن رمل زجاجي، وكذلك إعادة تصدير 3450 طن ذرة، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2475 بحمولة إجمالية 1369 طن قمح، في حين غادرت 72 سيارة بحمولة 3253 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء 3 سفن حاويات، و5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت 3 سفن حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 16 سفينة، بالإضافة إلى 17 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء، حوالي 148844 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 38951 طنًا.