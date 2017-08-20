القبض على مسجلين خطر لسرقتهما حقائب السيدات بالساحل

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن ضباط مباحث القاهرة، اليوم الأحد، من ضبط تشكيل عصابي مكون من مسجلي خطر تخصصوا في سرقة حقائب السيدات بأسلوب الخطف بمنطقة الساحل.

وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة الساحل مفادها أن كل من "محمد.م"، 42 سنة، عاطل، مسجل خطر، و "علي.ش"، 42 سنة، عاطل، مسجل خطر سرقات بالإكراه، يكونان فيما بينهما تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه في سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف"، باستخدام دراجة بخارية.

وعقب التأكد من صحة المعلومات تم استهدافهما بعدد من الأكمنة الثابتة والمتحركة بأماكن ترددهما وتم ضبطهما حال استقلالهما دراجة بخارية "توك توك"، وبحوزة المتهم الأول سلاح ناري "فرد خرطوش" عيار 12 مم، و 3 طلقات من ذات العيار"، وهاتف محمول مجهول المصدر.

كما ضُبط بحوزة المتهم الثاني 71 قرص مخدر، وحقيبة يد حريمي تحوي بطاقة رقم قومي وبعض الأوراق الخاصة بسيدة تدعى أمل جرجس، 33 سنة، موظفة، وبمواجهتهما بما ورد من معلومات وما أسفرت عنه التحريات أيداها واعترفا بسرقة حقيبة اليد الخاصة بالمجني عليها بداخلها الهاتف المحمول المضبوط ومبلغ مالي 40 جنيه وبطاقة رقم قومي وبعض الأوراق بذات الأسلوب.

وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق