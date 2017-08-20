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تجميد جثة سيدة في الصين لمحاولة إعادتها للحياة

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مصراوي Masrawy

تجميد جثة سيدة في الصين لمحاولة إعادتها للحياة

03:40 م الأحد 20 أغسطس 2017

تجميد جثة سيدة في الصين لمحاولة إعادتها للحياة

تجميد جثة سيدة في الصين لإعادتها للحياة

 كتب - مصراوي:

قالت مؤسسة "ينفنج" الصينية لعلوم الحياة، إنها أجرت أول عملية حفظ بالتبريد لإنسان بالكامل في الصين، لامرأة بعد لحظات من وفاتها، على أمل إعادة الحياة إليها في حال توفرت الإمكانية مستقبلًا.

وذكر موقع "سكاي نيوز"، أن هذه العملية تعتبر أول عملية تبريد لجسد إنسان بالكامل في الصين، والتي جرت في مقاطعة شاندونج شرقي البلاد.

وانطلقت العملية في الثامن من مايو مايو الماضي، قبل مرور ثماني دقائق على توقف قلب امرأة تدعى زهان وينليان عن النبض وإعلان الأطباء وفاتها.

وقام الخبراء بوضع جسد زهان، على الفور، على نظام دعم حيوي ثم تم إرساله من المستشفى إلى معمل تابع لمؤسسة ينفنج.

إثر ذلك، تم حقن الجثة بالمواد الكيماوية المخصصة لحماية خلاياها من الأضرار أثناء عملية التجميد. وأدخل ألفا لتر من النيتروجين السائل إلى جسد زهان لتنخفض حرارته إلى 190 درجة تحت الصفر.

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مصراوي Masrawy

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