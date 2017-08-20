بالصور- شاب يدفع جزء من ثروته ليبدو أكبر سناً .. والسبب 02:59 م الأحد 20 أغسطس 2017

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إعادة الألبوم الألبوم التالى كيف تحول "البلكونة" من مكان مهجور لمنطقة استجمام؟

كتبت- ندى غنيم:بالرغم من ان معظم الناس يخشون مرحلة الشيخوخة و العجز، وخاصةً النساء اللاتي يهربن من ذلك بعمليات التجميل "البوتوكس والفيلر"، إلا ان شاب بريطاني قرر العكس تماما.وفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، قام مدرب اللياقة البدنية "باول لادزياك" من بولندا، بصبغ شعره ولحيته باللون الأبيض، ليبدو كرجل مُسن، وعلى الرغم من أنه لم يبلغ من العمر سوى 35 عامًا فقط إلا أنه يبدو في هيئته الجديدة كشخص بالغ من العمر 60 عاماويقول " باول " إنه ينشر صوره على موقع "إنستجرام" منذ سنوات، لكن عدد متابعيه زاد بشكل ملفت للنظر عندما بدأ بنشر صور لشخص مسن وفي الوقت نفسه مفتول العضلات، إذ تجاوز عدد متابعيه 350 ألفا، مضيفًا أن زوجته سعيدة بالأمر وتحب أن يراها الناس مع شخص متقدم في العمرومن أجل ذلك قام "باول" بدفع ثروة كبيرة لتبدو ملامحه أكبر سناً - وفقة للصحيفة-، الأمر الذي لفت انتباه متابعيه بشكل كبير.

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