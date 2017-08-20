​وزير الدفاع يبحث مع نظيره السوداني سبل التعاون المشترك بين البلدين- صور

كتب- مصطفى المنشاوي:

استقبل الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول ركن عوض محمد أحمد بن عوف وزير الدفاع الوطني السوداني والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا.

أجريت له مراسم استقبال رسمية واستعراض حرس الشرف بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للدولتين الشقيقتين.

عقد الجانبان لقاءً تناول فيه أخر المستجدات على الساحتين المحلية والإقليمية وانعكاساتها علي الأمن والاستقرار بالمنطقة، ومناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين في العديد من المجالات.

وأكد القائد العام- خلال اللقاء- عمق الراوبط التاريخية والقواسم المشتركة التي تجمع شعوب وادي النيل، مشيرًا إلى أهمية التعاون بين البلدين لمواجهة التحديات والمتغيرات التي تستهدف المنطقة، ودعم جهود الأمن والاستقرار لجميع شعوب القارة الإفريقية.

من جانبه، أكد وزير الدفاع الوطني السوداني أن العلاقات الوطيدة مع مصر والروابط الممتدة التي تجمع البلدين، مشيرًا إلى حرص بلاده علي تعزيز مجالات الشراكة والتعاون مع مصر في جميع المناحي، والعمل على توفير جميع السبل بما يلبي المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.

وأشاد وزير الدفاع السوداني بالجهود والمواقف المصرية ودورها الريادي في حفظ السلم والأمن ومحاربة الإرهاب، والتطرف داخل القارة الإفريقية.

حضر اللقاء الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة والسفير السوداني بالقاهرة.