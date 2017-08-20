خفض الحد الأدنى للقبول بالكليات الخاصة "صيدلة وهندسة وحاسبات وإعلام" 03:43 م الأحد 20 أغسطس 2017

المجلس الأعلى للجامعات - أرشيفية

كتبت- داليا شبل:قرر المجلس الأعلى للجامعات الخاصة والأهلية في اجتماعه الشهري الذي عقد، الأحد، بجامعة فاروس بالإسكندرية، خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الهندسة بالجامعات الخاصة بنسبة 1% والحاسبات والمعلومات بنسبة 2% وخفض الحد الأدنى للقبول بكلية الصيدلة بنسبة 0.5% ( نصف بالمائة).بالإضافة إلى خفض الحد الأدنى للقبول بكليات الإعلام وإدارة الأعمال واقتصاد وعلوم سياسية، واللغات في الجامعات الخاصة بنسبة 3% ، على ألا تنطبق تلك التخفيضات على جامعة سيناء نظرا لانخفاض الحد الأدنى للقبول بكلياتها بنسبة 5 % مقارنة بالجامعات الخاصة الأخرى.وقرر المجلس أيضا منح كل جامعة خاصة أو أهلية مقعد إضافي مقابل كل منحة مجانية، على ألا تزيد تلك النسبة عن 5% من العدد الإجمالي المقرر لكل كلية، وربط أي زيادة لأعداد الطلاب لكل جامعة بمعايير الجودة والاعتماد، كذلك إجراء فحص فيروس سي على كافة الطلاب المستجدين ضمن إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بكافة الجامعات الخاصة.

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