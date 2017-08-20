مرتضى: شيكا سيرحل.. ورجال أعمال أهلاوية ساهموا في منشآت النادي

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كتب: عاصم سلامة

عقد نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور، مؤتمرًا صحفيًا اليوم الأحد، لتقديم صفقاته الجديدة، بحضور نائب الرئيس أحمد جلال إبراهيم، وهاني زادة عضو المجلس، وحازم ياسين أمين الصندوق.

وكان الزمالك أنهى الموسم الماضي في المركز الثالث في الدوري بجانب خسارته كأس مصر، وخروجه إفريقيًا وعربيًا خالي الوفاض ما جعل الإدارة تقرر تغيير جلد الفريق بالكامل بالتعاقد مع 15 صفقة حتى الآن وهم كالتالي:

«بنيامين أشيمبونج (الداخلية)، كابونجو كاسونجو (الاتحاد السكندري)، أحمد داوودا (مصر للمقاصة)، صلاح عاشور (إنبي)، يوسف أوباما (انتقال حُر)، أحمد مدبولي (النصر للتعدين)، محمد رمضان (بتروجيت)، رزاق سيسيه (أسوان)، محمد الشامي (إنبي)، عبد الله جمعة (إنبي)، أحمد مجدي (انتقال حُر)، محمود علاء (وادي دجلة)، مؤيد العجان (الوحدة السوري)، علاء الشبلي (انتقال حر)، أحمد كابوريا (المصري)».

بالإضافة لعودة المعارين وهم حازم إمام (الاتحاد السكندري)، محمد كوفي (الاتفاق السعودي)، إبراهيم عبد الخالق (المقاولون العرب)، خالد قمر (الاتحاد السكندري)، مصطفى محمد (الداخلية).

وأثناء المؤتمر أعلن مرتضى منصور، انتقال حسام باولو مهاجم الفريق لنادي الاتحاد السكندري لمدة موسم على سبيل الإعارة مقابل مليون و500 ألف جنيه.

كما تم الإعلان عن إعارة الثنائي إسلام جمال ومحمد سالم لفريق بتروجيت مقابل 2 مليون جنيه ومليون جنيه على الترتيب.

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وشدد رئيس النادي أنه لن يسمح برحيل أي لاعب عن الفريق دون مُقابل باستثناء إبراهيم صلاح تقديرًا لجهوده مع الفريق خلال الأعوام الماضية، مضيفا أن الإسماعيلي طلب الحصول على الثنائي أسامة إبراهيم ومحمد ناصف، ويتم حاليًا النظر في الأمر، أما مايوكا فقد حصل على أموال من جيبه الخاص ليرحل عن النادي، مُشيرا أن اللاعب قد وقع على ما يثبت حصوله على مستحقاته «بالعربي والإنجليزي».

وأكد مرتضى أن طارق يحيى رفض إقامة معسكر خارجي للفريق واكتفى بالمعسكر الداخلي.

وفيما يخُص الإنشاءات، قال «مرتضى» أن منشآت النادي لم تكلفه شيئًا فهي اسهامات من بعض رجال الأعمال ومنهم الأهلاوية مثل الحديد من الجارحي وأبوهشيمة والسيراميك من أبو العينين والألوميتال من هاني أبوريدة رئيس اتحاد الكرة

وعن الصفقات فهي من حصيلة بيع وإعارة اللاعبين للخارج (عبد الشافي - عمر جابر - كهربا - مصطفى فتحي) التى بلغت 190 مليون جنيه مما ساعد في الانفاق على اللاعبين الجُدد الذي تم التعاقد معهم جميعًا بقيمة أقل من قيمة إعارة كهربا، وأضاف مازحًا «أصبحنا مُنتخب الوطن العربي».

أما فيما يخُص شيكابالا، قائد الفريق، أوضح أن اللاعب هو من اختار الرحيل، مؤكدًا وصول عروض من النجم الساحلي وأندية سعودية لاستعارته ويبدو الرائد السعودي هو الأقرب لضم اللاعب.

وعن مدرب الفريق القادم، اشار «مرتضى» إلى أن البرازيلي باولو أتوري ابتعد عن الصورة بعد طلبه مليون و400 ألف دولار، وهو ما رآه مبالغ فيه للغاية على حد وصفقه.

وتابع أنه يتم المفاضلة بين اسمين آخرين على أن يتم الإعلان عن المدرب الجديد خلال 72 ساعة على الأكثر، وتبدو حظوظ البلجيكي فرانكي فيركواتيرين جيدة في تولي المقاليد الفنية للقلعة البيضاء، والذي قد حضر إلى القاهرة للتفاوض وتحمل أحمد مرتضى نفقات الإقامة على حد وصفه.