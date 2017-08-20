بعد 14 يومًا.. كواليس فض إضراب عمال غزل المحلة

كتبت- نورا ممدوح:

قال عبد الفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، إنه تم عقد مفاوضات مع اللجنة النقابية وبعض العاملين بالشركة أمس السبت، حتى الساعة الواحدة بعد منتصف ليل الأحد؛ لإقناعهم بضرورة فض الإضراب عن العمل، وتفويض النقابة للتفاوض بشأن مطالبهم.

وأعلن رئيس النقابة العامة لعمال الغزل والنسيج، عن فض عمال شركة غزل المحلة الإضراب عن العمل، وإعادة عجلة الإنتاج للدوران.

وأضاف إبراهبم، في تصريحات لمصراوي الأحد، أنه سيتم عقد لقاءات مع وزير قطاع الأعمال أشرف الشرقاوي ومع رئيس الشركة القابضة لتنفيذ مطالب العمال بعد التأكد من إعادة عجلة الإنتاج بشكل كامل وتشغيل المصانع بجيمع أقسام الشركة.

وتابع إبراهيم: "عاوزين نعوض الخسائر التي وقعت ومصر محتاجة لعمالها، على الرغم من أن عمال الغزل والنسيج هم أقل أجور في العالم، لكن عندما تحتاجهم بلدهم يتم تغليب المصلحة العامة على الخاصة".

وكان عمال غزل المحلة قد دخلوا في إضراب عن العمل منذ ما يقرب من 14 يومًا، للمطالبة بصرف العلاوة الاجتماعية، وتطبيقها، ورفع بدل الغذاء أسوة بباقي شركات قطاع العام مثل المطاحن والزيت والصابون، بالإضافة إلى عمل لجنه الترقيات وتسوية المؤهلات.