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3 زوجات ولكن.. رواد التواصل الاجتماعي يضعون حل للعنوسة في السعودية

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3 زوجات ولكن.. رواد التواصل الاجتماعي يضعون حل للعنوسة في السعودية 3 زوجات ولكن.. رواد التواصل الاجتماعي يضعون حل للعنوسة في السعودية

التحرير

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أطلق عدد من السيدات في المملكة العربية ، هاشتاج جديد تناول مشكلة العنوسة داخل المجتمع بشكل رئيسي، مع إظهار أن ثلث السيدات السعوديات تعانين من تلك الظاهرة.

ووفقًا لصحيفة "بريت بارت" الأمريكية، فإن العديد من السيدات دخلن في نقاش حول إمكاينة إيجاد حلول جذرية لتلك المشكلة المزمنة في السعودية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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ومن بين الحلول التي اقتراحت تعدد الزوجات للرجال مع الحفاظ على التنوع، بحيث يتزوج المواطن السعودي من 3 سيدات إحداهن مطلقة والأخرى أرملة، إضافة إلى زوجته الأصلية.

وتعاني المملكة العربية السعودية والعديد من الدول العربية، من بينها ، من ظاهرة العنوسة المتفشية داخل تلك المجتمعات، نظرًا لتكلفة الزواج المرتفعة والمهور المبالغ فيها والشروط المجحفة.

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التحرير

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