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مدير أمن دمياط: إطلاق 14 رصاصة على سيارة ضابط "الاغتيال"

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مصراوي Masrawy

مدير أمن دمياط: إطلاق 14 رصاصة على سيارة ضابط "الاغتيال"

03:24 م الأحد 20 أغسطس 2017

أرشيفية

دمياط – محمد إبراهيم:

قال اللواء إيهاب خيرت، مدير أمن دمياط، إن العقيد بهاء أبو الخير الذي تعرض لمحاولة اغتيال، اليوم الأحد، قدم نموذجًا في البطولة والشجاعة، ونجح في مواجهة الإرهابيين الملثمين، وأطلق عليهم النيران وفروا هاربين، مشيرًا إلى أنه يتلقى العلاج في المستشفى العسكري بمدينة دمياط الجديدة.

وأشار مدير الأمن، في تصريح لـ"مصراوي"، إلى أن هناك فريق بحث جرى تشكيله يترأسه قيادات المديرية، للتوصل إلى مرتكبي الحادث بعد تفريغ الكاميرات في منطقة جامعة دمياط، مؤكدًا أن مواجهة جماعات التطرف والإرهاب مستمرة وأن المصريين شاهدوا كم الدمار الذي لحق بالوطن واستهدف النيل منه بسببهم.

وأوضح أنه جرى حصر 14 رصاصة جرى إطلاقها على سيارة العقيد بهاء أبو الخير، الذي يشغل منصب مدير إدارة تأمين الطرق بدمياط الذي تعرض تعرض لإطلاق نار على يد مجهولين يقودون دراجة بخارية دون لوحات معدنية بالقرب من منطقة مساكن السبعين.

وأصيب أبو الخير في الحادث عقب خروجه من منزله، بطلق ناري باليد إلى جانب إصابة سائقه المجند محمد الدسوقى بطلق ناري في الساق، وجرى نقلهما للعلاج بالمستشفى العسكري.

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مصراوي Masrawy

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