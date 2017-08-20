بالصور.. ضبط 204 كيلو كبدة فاسدة قبل بيعها للمواطنين في سوهاج

سوهاج – عمار عبد الواحد:

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، اليوم الأحد، حملة مكبرة، بالاشتراك مع مفتشي تموين المراغة ومراقبي الإدارة الصحية، ومسئولي الإدارة البيطرية على المحلات والأسواق والباعة الجائلين.

وأسفرت الحملة، عن ضبط 12 كرتونة كبدة بإجمالي 204 كيلو جرام كبدة غير صالحة للاستهلاك الآدمي قبل بيعها للمواطنين.

جرى التحفظ على المضبوطات، وتحرير محضر بالواقعة.

كان الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، شدّد، في وقت سابق، على تكثيف الحملات التموينية ومراقبة الأسواق، وإحكام الرقابة والسيطرة على الأسواق، والتأكد من صلاحية السلع والمنتجات الغذائية المعروضة، حفاظًا على صحة وسلامة المواطنين.