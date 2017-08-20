بالصور.. رئيس جامعة أسوان يزور السفير الكوري لبحث سبل التعاون

بالمستندات.. بلاغان يتهمان محافظ الغربية بالاستيلاء على المال العام

أسوان - إيهاب عمران:

زار الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان, اليوم الأحد، السفارة الكورية بالقاهرة، وكان في استقباله السفير الكوري سنج يونج، لبحث سبل التعاون المشترك بين جامعة أسوان والجامعات الكورية.

وأكد الدكتور أحمد غلاب عمق العلاقة بين جامعة أسوان والجامعات والشعب الكوري, من خلال تبادل الثقافات والتبادل الطلابي، ودعم السفارة الكورية وملحقها الثقافي لقسم اللغة الكورية بكلية الألسن بجامعة أسوان, والذي يعد حلقة وصل وتقارب بين الشعبين.

وأشار رئيس الجامعة إلى مناقشة آليات الاحتفال باليوم الثقافي الكوري المزمع إقامته خلال شهر سبتمبر المقبل بمقر الجامعة بأسوان، وبحضور السفير الكوري، والمستشار الثقافي، والمستشار الإعلامي والوفد المرافق.

كما بحث الطرفان خلال اللقاء كيفية دعم السفارة الكورية جامعة أسوان بمشروعات بحثية للموارد الطبيعية، التي تتميز بها محافظة أسوان، والعمل على إنشاء مركز ثقافي كوري ومعمل ومكتبة بجامعة أسوان.

وفي ختام اللقاء قدم "غلاب" درع الجامعة لسفير الكوري، تقديرًا لدوره، ولتعزيز أواصر التواصل بين الطرفين.