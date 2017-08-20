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بالصور.. أقباط عزبة بالمنيا: الأمن منع قداس الأحد.. والأمن: لا توجد كنيسة مرخصة

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مصراوي Masrawy

بالصور.. أقباط عزبة بالمنيا: الأمن منع قداس الأحد.. والأمن: لا توجد كنيسة مرخصة

03:17 م الأحد 20 أغسطس 2017

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المنيا ــ ريمون الراوي:

قال عدد من أقباط عزبة "محمد موسي" التابعة لمجلس قروي "أبيوها" في مركز أبو قرقاص بالمنيا، الشهيرة بعزبة "الفرن"، اليوم الأحد، إنهم سيرسلون برقيات إلى رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء ووزارة الداخلية، يتضررون فيها مما وصفوه بإقدام أجهزة أمن المنيا على منعهم من إقامة قداس الأحد بالقرية، حسب عادتهم المتصلة، على مدار السنوات الماضية، حسب الأهالي.

في المقابل، أكد مصدر أمني بالمنيا، طلب عدم نشر اسمه، أن الشرطة لم تمنع صلاة في كنيسة، بل منعت استغلال مبنى غير مرخص قانونًا للصلاة بدون تصريح.

وقال "أ.م" و".أ" من الأهالي لـ"مصراوي": "إن الأمن وصل القرية في السادسة صباح اليوم الأحد، ووضع كردونًا أمنيًا حول جمعية قبطية مشهرة بوزارة التضامن الاجتماعي، وأقام حواجز مرورية في الشارع المؤدي إليها، ومنع الأقباط والقس بطرس عزيز من دخول المبنى لإقامة القداس كالمعتاد يوم الأحد".

أضاف الأهالي أنه لا توجد أية خلافات أو اعتراضات من قِبل مسلمي القرية، خاصة أن مقر الجمعية يقع وسط تكتل لمنازل الأقباط في الطرف الشمالي للقرية، بالإضافة إلى أنهم اعتادوا الصلاة فيه على مدار سنوات مضت، فما الجديد في الأمر، حسب قولهم.

وعين مركز شرطة أبو قرقاص، قوة أمنية لحفظ النظام بالقرية، وأكد مصدر أمني عدم احتجاز أي من الأهالي بديوان المركز.

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مصراوي Masrawy

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