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إسعاف كفر الشيخ: 105 سيارات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

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مصراوي Masrawy

إسعاف كفر الشيخ: 105 سيارات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

03:14 م الأحد 20 أغسطس 2017

إسعاف كفر الشيخ: 105 سيارات استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أعلن الدكتور أحمد الجنزوري مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، اليوم الأحد، تخصيص 105سيارات إسعاف، للتواجد على الطرق العامة والسريعة والفرعية، وإعلان حالة الطوارئ في نقاط الإسعاف، بجميع المدن والمراكز، وذلك استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

كما أعلن مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، إنشاء غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة عمل سياراتها، ويوجد بها 7 خطوط على رقم 123، علاوة على وجود خط اتصال مباشر استراتيجي تنسيقي بين إسعاف كفر الشيخ، وشرطة النجدة من أجل سرعة الاستجابة لبلاغات المواطنين.

وقرر مدير هيئة الإسعاف بكفر الشيخ، منع الإجازات للعاملين على مستوى نقاط الإسعاف بالمحافظة، وتكليف المشرفين لمتابعة سيارات الإسعاف، للوقوف على مدى جاهزيتها أثناء العمل خلال فترة أيام عيد الأضحى المبارك.

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