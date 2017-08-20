محافظ القاهرة يطالب بتجريم من يحاول الحصول على وحدة سكنية بالتحايل

كتبت- ندى الخولي:

قال المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة، إن أعمال الحصر لسكان المناطق العشوائية لنقلهم إلى مدينة الأسمرات يجري حاليا بسبع أحياء بالقاهرة وهي منشأة ناصر، والخليفة، والسيدة زينب، ودار السلام، ومصر القديمة، وغرب مدينة نصر، وبولاق أبو العلا في مناطق تمثل خطورة من الدرجة الأولى والثانية.

وقال عبدالحميد، إن نقل السكان يتم فور إنهاء إجراءاتهم الإدارية، واستيفاء الأوراق المطوبة وتدقيقها بمعرفة اللجان المشكلة من المحافظة والأحياء وتضم رجال مباحث شرطة المرافق للاطمئنان على وصول الوحدات لمستحقيها.

جاء ذلك خلال إجتماع المحافظ الدوري لمتابعة أعمال تسكين مدينة الأسمرات بحضور اللواء محمد أيمن عبد التواب نائب المحافظ للمنطقة الغربية وجيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام واللواء هشام أبو النصر مدير شرطة المرافق ومأموري أقسام ورؤساء الأحياء المعنية.

وطالب المحافظ بضرورة إيجاد تشريع قانوني لتجريم كل من يحاول الحصول على وحدة سكنية بالتحايل أو تقديم مستندات غير سليمة وبيانات خاطئة بهدف الحصول على وحدة سكنية غير مستحقة له مماثل لقرار رئيس الجمهورية رقم 133 الصادر بشأن التحايل على الحصول على وحدة سكنية من مشروع السكن الاجتماعي.

وأشار المحافظ إلى أن هناك بعض الأحياء تعمل في أكثر من منطقة واحدة وخاصة بأحياء منشأة ناصر ومصر القديمة ودار السلام وهي مناطق لها أولوية نظرا لطبيعتها ومدى الخطورة بها طبقا لتوصيات اللجنة العلمية المشكلة بمعرفة المحافظة وتضم كبار المتخصصين في مجال الجيولوجيا والهندسة.

وأكد المحافظ، تقديم الدعم اللازم للأحياء من مهندسين وفنيين وباحثين وكذلك الدعم الأمني اللازم لسرعة إستكمال وإنهاء الإجراءات والفحوص وكذلك هدم العقارات التي يتم إخلائها.

وأشار المحافظ إلى أن هناك تعليمات لرؤساء الأحياء بعدم رفع الأنقاض لعدم إتاحة الفرصة للبعض بإعادة البناء والاستيلاء عليها مرة أخرى على أن يتم رفع الأنقاض من المنطقة كلها مرة واحدة وتسويتها وتسليمها كأرض فضاء للحي للحفاظ عليها لحين تحديد الاستغلال الأمثل لها.