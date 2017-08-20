"البحوث الفلكية" يعلن موعد أول أيام عيد الأضحى.. والإفتاء: "نستطلع الهلال غداً" 03:04 م الأحد 20 أغسطس 2017

رؤية الهلال

كتب- محمود مصطفى:أعلن معهد البحوث الفلكية، اليوم الأحد، أن أول أيام شهر ذي الحجة هو الأربعاء الـ 23 من أغسطس الجاري، وأن أول أيام عيد الأضحى هي الجمعة الأول من سبتمبر المقبل.فيما تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الاثنين، هلال شهر ذي الحجة، للعام الهجري 1438، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.ومن المقرر، أن تُعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة من عدمه، عقب غروب شمس غد الاثنين الـ29 من شهر ذي القعدة، الـ21 من أغسطس لعام 2017.

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