كاميرا مراقبة توقع بموظف سرق 60 ألف جنيه من مكتب سياحة بالوايلي

كتب - فتحي سليمان وسامح غيث:

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث القاهرة، اليوم الأحد من ضبط موظف سرق 60 ألف جنيه من مكتب سياحة بالوايلي.

تلقى ضباط قسم شرطة الوايلي، بلاغًا من صاحب مكتب خدمات سياحية، يفيد باكتشافه سرقة 60 ألف جنيه من داخل خزينة رقمية بالمكتب الخاص به ولم يتهم أو يشتبه في أحد.

وبفحص كاميرات المراقبة بمكان الواقعة تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب السرقة موظف سابق بذات الشركة، وباستهدافه تم ضبطه.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وجاري العرض على النيابة لمباشرة التحقيق