إسبانيا تعثر على 120 قنبلة غاز في منزل له صلة بالهجومين الإرهابيين

مدريد - (د ب أ):

عثرت شرطة اسبانيا على 120 من قنابل الغاز في منزل بمنطقة الكانار، يعتقد أنه مختبر صنع القنابل للخلية الارهابية، المسؤولة عن الهجومين في برشلونة وكامبريلس.

وذكر قائد الشرطة، جوزيف لويس ترابيرو اليوم الاحد أنه تم العثور على قنابل الغاز، في المنزل الذي تم تدميره يوم الاربعاء الماضي في انفجار أسفر عن مقتل شخصين.

وذكرت الشرطة أنه من المحتمل أن يكون الحادث قد عرقل استراتيجية الخلية، التي تم التخطيط لها منذ فترة من الوقت.

وكان 13 شخصا قد قتلوا وأصيب أكثر من 120 آخرين في هجوم على شارع "لاس رامبلاس" المشهور في برشلونة الاسبوع الماضي.

وتوفيت امرأة بعد ذلك بساعات في هجوم، تم إحباطه في بلدة كامبريلس الساحلية