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الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع في انفجار شرق البلاد

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مصراوي Masrawy

الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع في انفجار شرق البلاد

03:13 م الأحد 20 أغسطس 2017

الجيش اللبناني: مقتل 3 عسكريين وإصابة رابع في انفجار شرق البلاد

الجيش اللبناني - ارشيفيه

بيروت - ( د ب أ):

أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم الاحد مقتل ثلاثة عسكريين وإصابة رابع في انفجار استهدف آليتهم في جرود عرسال شرق البلاد.

وذكرت الوكالة وطنية للإعلام اللبنانية اليوم أن بيانا صدر عن قيادة الجيش أفاد بـ"تعرض آلية تابعة للجيش على طريق دوار النجاصة - جرود عرسال، ظهر اليوم، لانفجار لغم أرضي، أسفر عنه استشهاد ثلاثة عسكريين، وإصابة عسكري بجروح خطرة، حيث تم نقله إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وكان الجيش اللبناني أطلق صباح أمس السبت عملية "فجر الجرود" لتحرير جرود مناطق رأس بعلبك والقاع والفاكهة شرق البلاد من تنظيم "داعش" .

وأعلنت قيادة الجيش اللبناني أمس عن مقتل 20 إرهابياً من" داعش"، وإصابة 10 من جنود الجيش بجروح في اليوم الأول من المعركة، إضافة إلى تدمير 11 مركزاً لداعش وتحرير 30 كيلومترا من الجرود اللبنانية الواقعة تحت سيطرة التنظيم والتي تبلغ مساحتها حوالي 120 كيلومترا.

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