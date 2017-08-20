الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء عمدا

هلسنكي - (د ب أ):

تحقق الشرطة الفنلندية في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن في توركو يستهدف النساء عمدا.

ويشار إلى أن ثمانية من بين عشر ضحايا من النساء، بينهم قتيلتان.

وقالت كريستا جرانروث، مسؤولة المكتب الوطني للتحقيقات، لوكالة الأنباء الألمانية "في هذه المرحلة الأولية من الاستجواب نعتقد أنه يبدو أنه كان يريد الحاق الأذى بالنساء".