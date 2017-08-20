أخبار عاجلة

مساء dmc - سمر فرج فودة : يوجد تقصير في حق فرج فودة وجميع أجهزة الدولة مخترفة من الإخوان -
مساء dmc - النائبة / أنيسة حسونة : حادثة إغتيال فرج فودة أصابتنا جميعآ بالفزع -
مساء dmc - أخر كلمات دكتور فرج فودة قبل إغتياله في المناظرة التي تسببت في عملية الإغتيال -
لقاء حصري - البدري : أرحب برحيل متعب ووضع مؤمن زكريا يختلف عن غالي -
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان -
مساء dmc - سمر فرج فودة : فرج فودة ليس له مثيل ولن يجود الزمان بمثل فرج فودة -
ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم -
مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة -
ملخص مباراة برشلونة وريال بيتيس 2-0 -
لقاء حصري - البدري يتحدث عن مواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال افريقيا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء عمدا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء عمدا

03:02 م الأحد 20 أغسطس 2017

الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء عمدا

الشرطة الفنلندية

الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء عمدا

هلسنكي - (د ب أ):

تحقق الشرطة الفنلندية في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن في توركو يستهدف النساء عمدا.

ويشار إلى أن ثمانية من بين عشر ضحايا من النساء، بينهم قتيلتان.

وقالت كريستا جرانروث، مسؤولة المكتب الوطني للتحقيقات، لوكالة الأنباء الألمانية "في هذه المرحلة الأولية من الاستجواب نعتقد أنه يبدو أنه كان يريد الحاق الأذى بالنساء".

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الشرطة الفنلندية تعتزم طلب الحبس الاحتياطى للمشتبه به الرئيسي في هجوم

    أخبار

  • الشرطة الفنلندية: لم نستجوب المشتبه به الرئيسي بعد

    أخبار

  • الشرطة الفنلندية تعيد تمثيل هجوم الطعن في توركو

    أخبار

  • الشرطة الفنلندية : مستوى التحذير من الإرهاب لم يتغير

    أخبار

إعلان

3ee48a20aa.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ترامب يعلن استراتيجيته في افغانستان

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

ضبط 14 ألف قرص "ترامادول" بحوزة مواطن بالفيوم

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

مفتي الجمهورية: ترميم مصحف عثمان يؤكد هوية مصر المتدينة

حول العالم في 24 ساعة

حول العالم في 24 ساعة