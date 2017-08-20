الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء عمدا
الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء عمدا
03:02 م الأحد 20 أغسطس 2017
الشرطة الفنلندية
الشرطة الفنلندية تحقق في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي يستهدف النساء عمدا
هلسنكي - (د ب أ):
تحقق الشرطة الفنلندية في ما إذا كان المشتبه به الرئيسي في هجوم الطعن في توركو يستهدف النساء عمدا.
ويشار إلى أن ثمانية من بين عشر ضحايا من النساء، بينهم قتيلتان.
وقالت كريستا جرانروث، مسؤولة المكتب الوطني للتحقيقات، لوكالة الأنباء الألمانية "في هذه المرحلة الأولية من الاستجواب نعتقد أنه يبدو أنه كان يريد الحاق الأذى بالنساء".
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