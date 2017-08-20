بعد الموافقة على مطالب العمال.. عودة الإنتاج داخل مصانع غزل المحلة

الغربية – مروة شاهين:

عاد العمل داخل شركة غزل المحلة، اليوم الأحد، وبدأ الآلاف من عمال الوردية الصباحية العودة إلى عنابر وأقسام الملابس الجاهزة والمفروشات والغزل والنسيج، لإدارة الماكينات التي توقفت طوال أكثر من أسبوعين بعد الموافقة على صرف مستحقاتهم والعلاوة المالية المتأخرة.

كان الدكتور أحمد مصطفى، رئيس الشركة القابضة لصناعات الغزل والنسيج، أصدر توجيهاته إلى المهندس حمزة أبو الفتح المفوض العام لشركة غزل المحلة، بالبدء في تعليق منشور رسمي يجري تعليقه على مستوى أقسام وقطاعات ومصانع الشركة، وهي الموافقة على منشور صرف ما يعادل 10% من العلاوة الاستثنائية لبدل الغلاء و90 جنيهًا بدل غذاء.

في المقابل، استجاب عمال الشركة للعودة للعمل جزئيًا على مستوى بعض مصانع الشركة، فيما أجرى المهندس حمزة أبو الفتح، المفوض العام لشركة غزل المحلة، جولة تفقدية للاطمئنان على سير العمل داخل قطاعات الشركة، وبدء قيام العمال بتشغيل الماكينات سعيًا لرفع كفاءة الإنتاج، تزامنًا مع دخول الوردية المسائية.

في ذات السياق، أعلن السيد رمضان المستشار الإعلامي لنقابة العامة للغزل والنسيج، بدء العمل فعليًا بمعظم قطاعات الشركة، عقب نجاح مفاوضات عبد الفتاح إبراهيم رئيس النقابة مع قيادات ورؤساء قطاعات الشركة وقدامى النقابيين.

كان قدامى النقابيين في غزل المحلة، طالبوا، في وقت سابق، العمال، بمراعاة الوضع الاقتصادي للشركة، معلنين تضامنهم مع زملائهم، بما يصب في صالح الشركة والنهوض بها، مضيفين: "استئناف العمل وتشغيل ماكينات المصانع، تهدف للحفاظ على المعاملات التجارية مع العملاء والمستثمرين، تزامنًا مع موسم الحج".

يذكر أن الآلاف من عمال شركة غزل المحلة، التابعة للشركة القابضة للصناعات والغزل والنسيج، أضربوا عن العمل منذ أسبوعين، احتجاجًا على ما أسموه بتعنت الحكومة ووزارة قطاع الأعمال وقيادات الشركة القابضة، وتجاهل مطالبهم، بحسب قولهم.