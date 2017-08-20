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غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة

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مصراوي Masrawy

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة

02:58 م الأحد 20 أغسطس 2017

غدًا.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي الحجة

رؤية هلال شهر ذي الحجة

كتب- محمود مصطفى:تستطلع دار الإفتاء المصرية، غدا الاثنين، هلال شهر ذي الحجة، للعام الهجري 1438، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في أنحاء الجمهورية.وأعلن معهد الفلك، اليوم الأحد، أن أول أيام شهر ذي الحجة هو الأربعاء الـ 23 من أغسطس الجاري، وأن أول أيام عيد الأضحى هي الجمعة الأول من سبتمبر المقبل.ومن المقرر، أن تُعلن دار الإفتاء المصرية، عن مدى تحقق رؤية هلال شهر ذي الحجة من عدمه، عقب غروب شمس غد الاثنين الـ29 من شهر ذي القعدة، الـ21 من أغسطس لعام 2017.

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